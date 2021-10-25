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تطورات سريعة في السودان.. "حمدوك" تحت الإقامة الجبرية واعتقال وزراء وقطع خدمات الانترنت والهاتف

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تطورات سريعة في السودان.. "حمدوك" تحت الإقامة الجبرية واعتقال وزراء وقطع خدمات الانترنت والهاتف تطورات سريعة في السودان.. "حمدوك" تحت الإقامة الجبرية واعتقال وزراء وقطع خدمات الانترنت والهاتف
أنباءٌ عن بيان في الساعات المقبلة من "البرهان"

تطورات سريعة في السودان..

تشهد الساحة السودانية تطورات خطيرة وسريعة في ساعات الصباح الأولى، اليوم الإثنين، أفادت وسائل إعلامية بأن قوة أمنية تحاصر منزل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك؛ فجر اليوم، وأن رئيس الوزراء السوداني أصبح رهن الإقامة الجبرية.

وقالت مصادر محلية إن تعزيزات عسكرية وصلت أمام منزل "حمدوك" لمساندة القوة الأمنية التي حاصرت المنزل، وإنه تمّ قطع الإنترنت وخدمات الهاتف في العاصمة الخرطوم.

وأشارت المصادر الى اعتقال عضو مجلس السيادة محمد الفكي؛ وأربعة من الوزراء، وقالت المصادر إن قوة عسكرية دهمت منزل وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني خالد عمر يوسف.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن مسؤول سوداني، أنه تمّ اعتقال خمسة من كبار المسؤولين في حكومة حمدوك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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