جيرارد نوس: هاتريك محمد صلاح أمام يونايتد شيء لا يصدق وهو المهاجم الأكبر بالفريق

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أشاد المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق بفريق ليفربول، جيرارد نوس، بمحترفنا المصري بصفوف الريدز محمد صلاح وأدائه أمام مانشستر يونايتد.

وقال جيرارد نوس، في تصريحات على القناة الأولى المصرية: «لم يكن سهلاً أن يُسجل محمد صلاح (هاتريك) في أولد ترافورد، أعتقد أننا رأينا مانشستر يونايتد ليس في وضعه المعتاد ولكن رأينا ليفربول يؤدي بشكل جيد ولاشك أن صلاح هو الهداف والمهاجم الأكبر بالفريق الذي يحصد التشجيع الكبير ولكن الأمر صعبًا فهو يُسجل ويصنع الأهداف بالفريق».

وأتم المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق بفريق ليفربول: «كان أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد مدهشًا اليوم وسجل (هاتريك) رائعًا والمهم أن صلاح كلما لمست الكرة قدمه اليوم كان يؤدي بشكل رائع».