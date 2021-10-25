أحمد فتحي: اللعب أمام الأهلي إحساس صعب.. وعلاقتي قوية مع الخطيب

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كشف أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن شعوره بعد رحيله عن النادي الأهلي، واللعب أمام الفريق الأحمر.

وكان أحمد فتحي، رحل عن صفوف الأهلي في صيف 2020، لينتقل إلى نادي بيراميدز لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وقال أحمد فتحي، في تصريحات تليفزيوينة: «اللعب أمام الأهلي إحساس صعب للغاية، لو هناك جمهور في المدرجات الموضوع هيكون أصعب»، مضيفًا :«اللعب أمام النادي القديم ليس سهلاً كما يتخيل البعض، أنا كنت ألعب مع زملائي وفجاة أصبحت ألعب ضدهم».

وأضاف: «عندما لعبت أمام الأهلي شعرت بنفس احساسي عند خوضي أول مباراة مع الفريق الأحمر أمام الإسماعيلي».

وعن علاقته مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قال: «علاقتي مع محمود الخطيب قوية للغاية، وأتواصل معه بشكل مستمر، وأخر مرة تحدثت معه تليفونيا كان في عيد الأضحى، كما أنني تقابلت معه في حفل زفاف حمدي فتحي، ولكنني لم أتحدث معه كثيرًا بسبب الزحام».