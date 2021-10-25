ألعاب نارية ومسيرات.. الآلاف يحتفلون على كورنيش السويس بعيد المحافظة (صور)

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احتفل الآلاف من ابناء السويس بعيدها القومى الثامن والاربعين، بالتزامن مع ذكرى انتصارات شعب السويس، وسط أجواء من الفرحة، بحضور شعبي كبير يتوسطهم اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الذي تبادل التهاني معهم على ممشي أهل السويس وعلى الكورنيش والشوارع.

وشهدت سماء السويس عروضا من الألعاب النارية فرحة بنصر أكتوبر العظيم.

وفي الجولة، رحب محافظ السويس بأبناء السويس المتواجدين بالمنتزهات، مؤكدا أن شعب السويس شعب عظيم وبطل دافع عن السويس ومصر ضد العدو وان المدينة عانت ويلات الحروب ويستحق هذا الشعب كل التقدير والتكريم لما قدمه من تضحيات كبيرة فداء الوطن.

وشارك اللواء عبدالمجيد صقر فرحة المواطنين الذين حرصوا على النزول للشوارع والمتنزهات للاحتفال بذكرى صمود أهل السويس والمقاومة الشعبية أمام قوات العدو الإسرائيلي.

وشارك فرحة السوايسة بذكري انتصارات 24 أكتوبر نائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان، والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوى والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمجتمع المدني وممثلي الشركات والجمعيات الأهلية والقيادات السياسية وجميع طوائف شعب السويس احتفالية موكب عربات الزهور التي بدأت من ممشي أهل السويس مرور بالكورنيش وشارع الجيش.

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس