أخبار عاجلة

قطر تستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني -
الجيش اليمني يقتل 7 متمردين حوثيين بينهم قائد ميداني خلال مواجهات بتعز -
محافظ الأفلاج يلتقى عميد الدراسات الإنسانية و يبحثان تعزيز التعاون المشترك -
بيراميدز يهزم فاركو في الدوري الممتاز -
«مصر خالية من الفيروس».. الصحة تعلن بشري سارة للمواطنين نهاية 2021 -
بث مباشر الأهلي (0)-(0) البنك .. لحظة بلحظة -
«إزاي المطواة دخلت المدرسة؟».. تفاصيل تهديد طالبتين لزميلتهما بالقتل في بورسعيد -
تشكيل البنك الأهلي للقاء المارد الأحمر -
«عمر الشريف والكدواني وروبي» أبطال فيلم «برا المنهج» الجديد لـ عمرو سلامة -
التحالف العربي: مقتل 218 «متمردا» يمنيا في غارات خلال الأيام الماضية قرب مأرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ألعاب نارية ومسيرات.. الآلاف يحتفلون على كورنيش السويس بعيد المحافظة (صور)

Print
ألعاب نارية ومسيرات.. الآلاف يحتفلون على كورنيش السويس بعيد المحافظة (صور) ألعاب نارية ومسيرات.. الآلاف يحتفلون على كورنيش السويس بعيد المحافظة (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الآلاف من ابناء السويس بعيدها القومى الثامن والاربعين، بالتزامن مع ذكرى انتصارات شعب السويس، وسط أجواء من الفرحة، بحضور شعبي كبير يتوسطهم اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الذي تبادل التهاني معهم على ممشي أهل السويس وعلى الكورنيش والشوارع.

وشهدت سماء السويس عروضا من الألعاب النارية فرحة بنصر أكتوبر العظيم.

وفي الجولة، رحب محافظ السويس بأبناء السويس المتواجدين بالمنتزهات، مؤكدا أن شعب السويس شعب عظيم وبطل دافع عن السويس ومصر ضد العدو وان المدينة عانت ويلات الحروب ويستحق هذا الشعب كل التقدير والتكريم لما قدمه من تضحيات كبيرة فداء الوطن.

وشارك اللواء عبدالمجيد صقر فرحة المواطنين الذين حرصوا على النزول للشوارع والمتنزهات للاحتفال بذكرى صمود أهل السويس والمقاومة الشعبية أمام قوات العدو الإسرائيلي.

وشارك فرحة السوايسة بذكري انتصارات 24 أكتوبر نائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان، والاستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوى والنائبة عفاف زهران أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمجتمع المدني وممثلي الشركات والجمعيات الأهلية والقيادات السياسية وجميع طوائف شعب السويس احتفالية موكب عربات الزهور التي بدأت من ممشي أهل السويس مرور بالكورنيش وشارع الجيش.

الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس
الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس
الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس
الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس
الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس
الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس
الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس
الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس
الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس
الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس
الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس
الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس
الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس
الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس
الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس
الاف السوايسه يحتفلون علي كورنيش السويس بعد المحافظة القومي بحضور محافظ السويس

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيان عاجل.. النائب العام يكشف تفاصيل إصابة 47 سائحًا بـ«إعياء» في فندق بالغردقة

بيان عاجل.. النائب العام يكشف تفاصيل إصابة 47 سائحًا بـ«إعياء» في فندق بالغردقة

أمها وخالتها وجدتها قدموها للدجال.. الإعدام لـ4 متهمين في واقعة اغتصاب طفلة محرم بك

أمها وخالتها وجدتها قدموها للدجال.. الإعدام لـ4 متهمين في واقعة اغتصاب طفلة محرم بك

مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية

مستشار رئيس الوزراء: أرشفنا مليار مستند.. والخبرات المصرية تؤمن البيانات الإلكترونية العربية

استشاري: نسبة السمنة البسيطة والمتوسطة أعلى من المفرطة

استشاري: نسبة السمنة البسيطة والمتوسطة أعلى من المفرطة