كاسبرسكي تكشف عن منظومة Kaspersky Antidrone لمكافحة الدرونات

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كشفت شركة كاسبرسكي، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، عن منظومة Kaspersky Antidrone لاكتشاف الدرونات والتعرف عليها.

وقال مصمم المنظومة، فلاديمير توروف، في لقاء ما حدى الوكالات الروسية على هامش معرض «إنتروبوليتكس – 2021» لتقنيات الأمن قال: «إن المنظومة تتضمن رادارات لاكتشاف الدرونات وأجهزة الكشف اللاسلكي والتعرف البصري التي تستخدم شبكة خلايا الأعصاب الاصطناعية.

وأضاف أن المنظومة الذكية يمكن أن تتضمن كذلك أجهزة لتحييد الدرونات وإسكاتها. وفقا لروسيا اليوم.

وقال المصمم إن مبيعات المنظومة، بصفتها أجهزة تنتج على دفعات، قد انطلقت وتتلقى الشركة طلبات بشرائها من المطارات والشركات التي تتولى تنظيم فعاليات جماعية كبرى.

جدير بالذكر أن رئيس شركة «مختبر كاسبرسكي» يفغيني كاسبرسكي كان قد أعلن عام 2020 أن شركته تعمل على تصميم المنظومة والتي تسمح باكتشاف الدرونات المقتربة من أية منشأة.