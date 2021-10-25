نجم ليفربول السابق: صلاح الآن أفضل من رونالدو.. ويستحق الفوز بالكرة الذهبية

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أشاد نيل ميلور، نجم فريق ليفربول السابق، بالمستوى الذي يُقدمه الفرعون المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال ميلور في تصريحات تليفزيونية: «صلاح يصنع الفارق في جميع المباريات وتواجده يجعل الفريق يفوز ويحقق النتائج الإيجابية دائمًا»، مضيفًا: «صلاح الآن أفضل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهذا ما ظهر عليه خلال مباراة مانشستر يونايتد في البريميرليج».

وأضاف: «جماهير ليفربول تتمنى استمرار صلاح مع الفريق في الفترة المقبلة»، مشيرًا: «أرشح الريدز للفوز بلقب البريميرليج هذا الموسم».

وأشار إلى ان محمد صلاح اللاعب الوحيد حاليا في العالم الذي ترغب كل أندية العالم في التعاقد معه والظفر بخدماته خلال الفترات المقبلة.

وتابع: «صلاح بالتأكيد يستحق الفوز بالكرة الذهبية، حيث أنه يقدم مستويات لا تصدق مع الريدز خلال الموسم الحالي».