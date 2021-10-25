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قرار يحبط معنويات طلاب "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" بجامعة الطائف.. تعرَّف عليه

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قرار يحبط معنويات طلاب "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" بجامعة الطائف.. تعرَّف عليه قرار يحبط معنويات طلاب "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" بجامعة الطائف.. تعرَّف عليه
"عسيري" ردًّا على خطابهم: النظر في الموضوع حسبما تقتضيه الأنظمة واللوائح

قرار يحبط معنويات طلاب

فوجئ طلاب "ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي" للمستويَيْن الأول والثالث بجامعة الطائف بتحديد موعد الاختبارات النصفية لثلاثة أيام متتالية نهاية هذا الأسبوع، تبدأ من تاريخ ۲۲-٢٤ / ۳/ 1443هـ، لجميع المواد المسجلة حسب الخطة الدراسية.

وأشار الطلاب والطالبات المتضررون في خطاب ورد لرئيس جامعة الطائف، الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، وحصلت "سبق" على نسخة منه، إلى أن القرار صعب وشاق عليهم؛ لأن هناك تعاقبًا في الاختبارات لمدة ثلاثة أيام بدلاً من نظامها السابق؛ إذ كانت تُؤدَّى على فترة ثلاثة أسابيع، مؤكدين أن ذلك القرار المفاجئ يشكل ضغطًا كبيرًا عليهم؛ ما سيؤثر سلبًا على تحصيلهم العلمي، وانخفاض درجاتهم ومعدله التراكمي.

ويتمنى الطلاب والطالبات من جامعة الطائف تعاونها معهم، وتقديرها لظروفهم، وإعادة النظام السابق لما كان عليه؛ إذ يكون هناك وقت كافٍ بين كل اختبار وآخر.

وكان رئيس جامعة الطائف، الأستاذ الدكتور يوسف عسيري، قد أبلغ الطلاب والطالبات بردِّه على خطابهم بقوله: "وصلتني رسالتكم البريدية، وتم تحويلها لمركز تواصل والجهات ذات العلاقة في الجامعة للنظر فيها حسبما تقتضيه الأنظمة واللوائح".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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