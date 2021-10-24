أخبار عاجلة

محافظ كفر الشيخ يوقف موكبه عند مشاهدته طفلين مصابين بالضمور -
«ضمن قوائم الانتظار».. إجراء 21 عملية مياه بيضاء بمستشفى رمد أشمون -
محافظ القاهرة يلتقي ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر -
3 عقوبات صارمة ضد تمكين العمالة من العمل لدى الغير -
"تعليم شرورة" يستعد للاحتفال بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين -
100  ألف ريال غرامة لمن يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم -
خلال شهر.. "موارد الرياض" تلزم 19 شركة بتسليم أجور متأخرة بـ54 مليون ريال -
السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار -
أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بثلاثية -
الفارس الأبيض يعبر طلائع الجيش بثنائية نظيفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرياض يحقق المركز الأول في بطولة "ميني فتبول" الوردية للسيدات

Print

الرياض يحقق المركز الأول في بطولة

توج نادي الرياض بلقب بطولة "ميني فتبول" الوردية للسيدات لكرة القدم ، أمس السبت .

من جانب آخر أبدت مساعدة مشرفة الألعاب النسائية في نادي الرياض ، فدوى الحربي ، سعادتها بتحقيق فريق كرة قدم السيدات بنادي الرياض المركز الأول في بطولة ميني فتبول الوردية للسيدات، وحصول الفريق أيضًا على جوائز الأفضل للهداف والحارس.

وقدمت الحربي الشكر الجزيل لإدارة النادي الممثلة برئيس النادي بندر المقيل والرئيس التنفيذي يوسف الحميد ومشرفة الألعاب النسائية هناء حلمي على ما يقدموه من جهد ومتابعة في سبيل تحقيق أهداف نادي الرياض المنشودة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"تعليم شرورة" يستعد للاحتفال بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين

"تعليم شرورة" يستعد للاحتفال بذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين

100  ألف ريال غرامة لمن يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم

100  ألف ريال غرامة لمن يُمكِّن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم

خلال شهر.. "موارد الرياض" تلزم 19 شركة بتسليم أجور متأخرة بـ54 مليون ريال

خلال شهر.. "موارد الرياض" تلزم 19 شركة بتسليم أجور متأخرة بـ54 مليون ريال

الشائعات تلاحق الاختبارات النهائية.. هل تكون "عن بُعد"؟

الشائعات تلاحق الاختبارات النهائية.. هل تكون "عن بُعد"؟