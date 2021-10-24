ضبط معمل ألبان دون ترخيص وتحرير محاضر ضد الجزارين في بنى سويف

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قال المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، إن حملة تمونية قامت بمراقبة الأسواق على مستوى المحافظة وضبطت معمل ألبان لقيامه بممارسة النشاط دون ترخيص وتم التحفظ على 2 طن غير صالحة للاستهلاك والمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و18 لجزارين وتجار لعدم حمل شهادات صحية، و8 لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 112 كجم لحوم غير مدغومة بالأختام الرسمية، و4 محاضر ضد أحد الجزارين لعدم قيامه بتغطية اللحوم المعروضة للبيع بالشاش، ومحضر لأحد التجار لقيامه بتجميع 7 آلاف رغيف بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، ومحضر لتاجر لقيامه بتجميع دقيق بلدي مدعم لإعادة بيعها في السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 30 جوال دقيق.