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ريال بيتيس يهزم رايو فايكانو في الدوري الإسباني

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ريال بيتيس يهزم رايو فايكانو في الدوري الإسباني ريال بيتيس يهزم رايو فايكانو في الدوري الإسباني

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حقق ريال بيتيس انتصارا ثمينا على ضيفه رايو فايكانو بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب بينيتو فيامارين في إطار الجولة العاشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

سجل ثلاثية بيتيس كل من أليكس مورينو في الدقيقة 22 وخوانمي بالدقيقة 24 وويليان جوزيه في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، بينما أحرز هدفي فايكانو كل من راندي نتيكا في الدقيقة 44 وألفارو جارسيا في الدقيقة 65.

الفوز رفع رصيد بيتيس إلى 18 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد رايو فايكانو عند 16 نقطة، في المركز السابع مؤقتا.

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