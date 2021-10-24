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محاضرات وورش وأمسيات بفرع ثقافة الأقصر

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محاضرات وورش وأمسيات بفرع ثقافة الأقصر محاضرات وورش وأمسيات بفرع ثقافة الأقصر

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث أقام قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى بحر بعنوان «ذكرو القلب بالحبيب»، وأمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان «أكتوبريات»، كما عقد القصر محاضرة بعنوان «الزواج في القديمة» وتحدث د. محمد أمام من عادات وتقاليد الزواج، وتقديم الزوج مهر للزوجة، ورد المهر عند الطلاق، بجانب عقد محاضرة بعنوان «تركيب الصورة الشعرية بين القديم والحديث» تناول خلالها الشاعر أحمد عراقي مفهوم الصورة الشعرية، وكيفية بناءها وتطورها.

قدم قصر ثقافة إسنا عرض إنشاد ديني تضمن تقديم أغنيات «قمر سيدنا النبي» قدمتها كريمة مختار، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «تقنيات التحليل الفيلمي» ألقاها عمرو عبدالصبور متناول التعريف بمجالات واختصاصات التحليل الفيلمي، وأن هناك ما يمكن وصفه بالطابع الإخباري وأحيانا الترويجي للفيلم، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية رسم حر، نفذتها نجوي ابو الفضل، بجانب ورشة حكي عن شخصية «الكاتب طه حسين» ألقاها حسن صالح، بالإضافة لأمسية شعرية للشاعر محمد إبراهيم بعنوان «يللي تحب النبي».

المصرى اليوم

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