جمارك سفاجا تحبط 16 محاولة تهرب جمركى قيمتها 7.5 مليون جنيه

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد الشاذلى القائم بأعمال مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من إحباط 16 محاولة تهرب جمركى لـ4 بنادق ضغط الهواء وعدد من الأسلحة البيضاء والشيش الإلكترونية ومستلزماتها وكمية من مستحضرات التجميل والملابس الجاهزة بالمخالفة لأحكام القانون.



وتم اكتشاف الواقعة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى بإدارة الحركة برئاسة طلعت أحمد اسماعيل مدير إدارة الحركة بالوردية الثانية تم الاشتباه في الأمتعة الشخصية لـ16 راكبا قادمين من السعودية والكويت والإمارات.



وبتفتيش الأمتعة تم ضبط «٤ بندقيات ضغط هواء، و٤ منظارات بندقية، و١٠ قطع سلاح أبيض ( مطواة )، و١٥٠ عبوة زيت تنظيف سلاح، و٩٧ شيشة إلكترونية، و١٤٣ عبوة زيت شيش إلكترونية، و٢٢٣١٦ عبوة مستحضرات تجميل متنوعة، و٢٢٩٥ قطعة ملابس جاهزة متنوعة، و٢٢جهازا طبيا متنوعا، و٤٠٠ لعبة طفل على شكل الصبارة الراقصة، و٣٧٢ ساعة يد رجالى وحريمى، و٣٠٠ قطعة غيار سيارات، و٢٦ جهاز بصمة، و١٤٣ علبة سنترام، و٦٤ علبة مكمل غذائى، و١٠٠ كيلو غذاء ملكات نحل مجهول المصدر، و١٥٠ خصلة شعر طبيعى، و٤٥ عدسة لاصقة للعين، و٣١ جهازا لقياس سرعة الرياح، و٤ أجهزة مساحة، و٤٠ اسطوانة عطور خام، و٧ أجهزة لتقوية الشبكات»، مخبأة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية.



وتم الضبط بواسطة أحمد كمال، وأحمد أمين، وسيد عزالدين، ومحسن برغتلى، وحماد على، وخالد عصمت، ومحمود عبدالودود، وأحمد عوض، ومحمود حافظ، وعلي دياب، مأمورى الحركة، تحت اشراف عرفات محمد السيد، وشعبان الريس، ومحمد فيصل، رؤساء أقسام الحركة بالوردية الثانية، بحضور حمدى صابر، مدير مجمع الوارد، وحماده النقيب، وأحمدالراوى، وأحمد ممدوح، وعماد حمدى، مأمورى التعريفة، وعبدالمنعم ثابت، ومصطفي هاشم، مديرالتعريفة، ومروان البارودى، مدير الأمن الجمركى.



بلغت التعويضات 7 ملايين و564 ألف جنيه وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية لجمارك البحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 16 محضر ضبط جمركى حررها ياسر عز العرب مدير إدارة الشؤون القانونية.