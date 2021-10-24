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وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه بفوزه بالمركز الأول ببطولة البحر المتوسط

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وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه بفوزه بالمركز الأول ببطولة البحر المتوسط وزير الرياضة يهنئ منتخب الكاراتيه بفوزه بالمركز الأول ببطولة البحر المتوسط

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وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة لأبطال منتخب للكاراتيه المشاركين ببطولة البحر المتوسط المقامة في قبرص، والتي يشارك بها ٤٦٧ لاعب من ١٣ دولة.

وأشاد وزير الرياضة بالنتائج التي حققتها البعثة المصرية خلال منافسات البطولة والتي وضعت مصر في المركز الأول في جدول ترتيب الدول المشاركة، من خلال إحراز ٦٠ ميدالية متنوعة منها ٢٢ ذهبية و١٦ فضية و٢٦ برونزية، لتضاف بذلك إلى السجل الحافل للرياضة المصرية.

كما جدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تأكيده على أنه يتابع كافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات العالمية والقارية ،وذلك في إطار اهتمام وزارة الرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

المصرى اليوم

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