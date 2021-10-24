نجوم الفن يهنئون محمد صلاح بعد «الهاتريك»

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حرص بعض نجوم الفن على تهنئة الاعب المصري المحترف في الدوري الإنجليزي لصالح نادي ليفربول محمد صلاح، بتسجيله ثلاث أهداف «هاتريك»، في نادي مانشيستر يونايتد الذي يوجد به العديد من النجوم وأبرزهم الاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو .

ونشر نجم مسرح مصر محمد أسامة الشهير بـ «أوس أوس»، صورة تجمعه بمحمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً:«أسطورة وفخر العالم، الله أكبر، ربنا يزيدك كمان وكمان ياعالمي».

فيما نشر الفنان محمد جمعة صورة لمحمد صلاح بالتاج الملكي، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلق عليها قائلاً :«خلص الكلام»

وحرصت الفنانة نشوى مصطفى، على تهنئة محمد صلاح، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة :«ابننا حبيبنا اللي مشرفنا وفرحنا مووصلاح».

وغرد الفنان محمد أنور، مهنئـا محمد صلاح، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلاً: «محمد صلاح الأعظم في العالم».

ومن جانبه حرص الفنان محمد هنيدي على تهنئة محمد صلاح، ونشر صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر» ،وعلق عليها قائلاً :«المعجزات تتحقق».

وقام الفنان أحمد التهامي بتهنئة اللاعب محمد صلاح، بنشر صورة تجمعه به عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام»، وعلق قائلاً :«ابن مصر وفخر العرب وملك الكورة في العالم، ربنا يحفظك ويحميك ياصلاح ياحبيبنا».