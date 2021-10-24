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احتفالات في ثقافة المنوفية بانتصارات أكتوبر

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احتفالات في ثقافة المنوفية بانتصارات أكتوبر احتفالات في ثقافة المنوفية بانتصارات أكتوبر

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، احتفالاتها بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، بفرع ثقافة المنوفية بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.

وشهد مسرح مدينة السادات بداية عروض الاسبوع الثقافي الفني بالتعاون بين فرع الثقافة وجامعة مدينة السادات التي تستمر من السبت ٢٣ أكتوبر حتى ٢٧ أكتوبر ٢٠٢١، حيث تم افتتاح معرض للفنون التشكيلية «الخط العربي» لعدد من طلبة جامعة السادات وبعض فناني المنوفية، وتضَمِنَ عدد من لوحات الخط العربي وجمالياته التي جعلته وسيلة لتزيين المساجد، كما يستعمل في تحلية المخطوطات والكتب وخاصة نسخ القرآن الكريم.

أعقب المعرض عرض فني لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية التي قدمت عدد من الأغاني الوطنية.

المصرى اليوم

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