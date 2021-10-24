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البرلمان العربي يدين هجوم الحوثيين على الحديدة اليمنية

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البرلمان العربي يدين هجوم الحوثيين على الحديدة اليمنية البرلمان العربي يدين هجوم الحوثيين على الحديدة اليمنية

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أدان البرلمان العربي محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية الهجوم باستخدام زورق مفخخ بجزيرة كمران مقابل الصليف بمحافظة الحديدة اليمنية، الذي تصدت له قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية بنجاح.

أكد البرلمان العربي أن محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية القيام بهذا الهجوم يُعد عملاً إرهابياً يمثل تهديدا للملاحة البحرية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، واستمرارا لانتهاك ميليشيات الحوثي لاتفاق «ستوكهولم» بإطلاق عمليات عدائية من الحديدة، ما يستوجب وقفة دولية حازمة للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين، الذين يقفون خلفها سواءًا كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولاً.

المصرى اليوم

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