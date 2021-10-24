توقعات بفوز رئيس أوزبكستان بولاية ثانية

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أدلى ناخبو أوزبكستان اليوم الأحد بأصواتهم في انتخابات رئاسية لم يواجه فيها الرئيس الحالي شوكت ميرضيائيف منافسة حقيقية، وفي حكم المؤكد تقريبا أن يفوز بولاية ثانية.

وسيسمح الفوز المتوقع لميرضيائيف له بتعزيز حملته الإصلاحية الناجحة إلى حد كبير ومن المرجح أن يؤدي إلى المزيد من انفتاح أوزبكستان على التجارة والاستثمار الخارجيين، مع الإبقاء على نظام سياسي شديد المركزية.

وبعد وقت قصير من إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي قال زين الدين نظام خدجاييف، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، في إفادة صحفية إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 89.8 في المئة، أي أكثر من نسبة 87.7 التي سُجلت في انتخابات 2016 حين انتُخب ميرضيائيف رئيسا للمرة الأولى.

وأضاف خدجاييف «شعب أوزبكستان أقر بأن الانتخابات أُجريت بشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية والمبادئ الديمقراطية».

ويعيد الزعيم البالغ من العمر 64 عاما بناء علاقات البلد الغني بالموارد مع كل من روسيا والغرب، والتي توترت في عهد سلفه إسلام كريموف الذي كان أول رئيس لأوزبكستان بعد الاستقلال.

وقال أحمدجون تورديمورودوف (42 عاما)، من سكان طشقند: «أعطيت صوتي لشوكت ميرضيائيف، استنادا إلى الوضع الحالي».

وأضاف: «نرى ما فعله على مر السنوات الماضية... التغيير وصل حتى عتبات بيوتنا. لا أريد أن أقول كلمات فيها تفاخر ومباهاة، لكن الحقيقة هي أننا شهدنا تغييرات إيجابية في كل القطاعات».

ورفع ميرضيائيف بعض القيود عن الممارسات الدينية، وكبح جماح الأجهزة الأمنية القوية وأشرف على إطلاق سراح عدد من السجناء السياسيين الذين انتهى بهم الأمر وراء القضبان بسبب نهج كريموف الذي لم يكن يتسامح أبدا مع المعارضة.

لكن لا يزال البلد ذو الأغلبية المسلمة والبالغ عدد سكانه 34 مليونا دون أحزاب معارضة حقيقية، وتم ترشيح المرشحين الأربعة ضد ميرضيائيف من قبل أحزاب تدعم الرئيس.

وقالت نور زاده عمركولوفا وخديجة أوليمجونوفا، وكلتاهما 18 عاما وطالبتان في الكلية الإسلامية في طشقند، إنهما صوتتا لميرضيائيف الذي فعل «الكثير من الأشياء لتحسين حياتنا ووعد بفعل المزيد».

وقالت نور زاده: «يمكنكم رؤية أحد تغييراته في حياتنا»، مشيرة إلى غطاء الرأس الأبيض الذي تضعه كل منهما والذي كان محظورا منذ عقود في عهد القيادة السابقة.

ويتعهد ميرضيائيف بتقليل الفقر من خلال نمو اقتصادي سريع وتبني اللامركزية في صنع القرار تدريجيا من خلال تفويض بعض السلطات لمجالس المقاطعات.

ومن المقرر إعلان النتائج الأولية غدا الاثنين إضافة إلى تقرير من مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.