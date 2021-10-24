بث مباشر باريس سان جيرمان ضد مارسيليا .. شوط أول مثير

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انتهى الشوط الاول من مباراة أولمبيك مارسيليا ضد باريس سان جيرمان بالتعادل السلبي بدون أهداف، في إطار مباريات الجولة 11 من منافسات الدوري الفرنسي.

شهد الشوط الأول كرة هجومية من الدرجة الأولى بفضل رغبة الفريقين في تسجيل هدف التقدم وحسم الأمور مبكرًا، وألغى حكم اللقاء هدف التقدم لباريس سان جيرمان بسبب وجود تسلل وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، وهو ما تكرر مع أصحاب الأرض.

وجاء تشكيل مارسيليا كالتالي:

حراسة المرمى: باو لوبيز

خط الدفاع: بيريس،ساليبا، كاليتا كار

خط الوسط: كامارا، جندوزي، رونجيه، ليرولا

خط الهجوم: باييت، ميليك، أوندر.

أما عن بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان قد أعلن عن تشكيل فريقه لمباراة القمة أمام مارسيليا، بقيادة ميسي ومبابي.

ويأتي التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: نافاس

الدفاع: حكيمي، ماركينوس، كيمبيمبي، نونو مينديز

الوسط: فيراتي، دانيلو

الهجوم: دي ماريا، نيمار، ميسي، مبابي

ويعتبر هذا أول «لو كلاسيك» يقوده مدربون أرجنتينيون «بوتشيتينو، خورخي سامبولي».

ويدخل مارسيليا المباراة في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب جدول الدوري الفرنسي برصيد 27 نقطة.