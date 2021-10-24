مصرع 9 مواطنين وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم على طريق السويس

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لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث مروع بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص، بمحيط طريق السويس، وبإخطار الأجهزة الأمنية بالقاهرة انتقلت لمكان الحادث.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نقل ثقيل بمقطورة، تعمل في مجال المقاولات والبناء.

وكشفت التحريات أن الحادث أسفرعن مصرع 9 أشخاص وإصابة 5 آخرين بحالات خطيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي والجثث إلى ثلاجة مستشفى القاهرة الجديدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.