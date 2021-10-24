لمدة أسبوع باشتراك ٤٥٦ جنيه دورات تدريبية للشباب لتعليم الغوص والإنقاذ بالبحر الأحمر

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بهدف تدريب الشباب على مهنة الغوص والانقاذ وتوفير فرص عمل لهم بالاندية والفنادق والقري السياحية في مجال الانقاذ البحري قررت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر الاعلان عن بدء التسجيل في الدورة التدريبية للحصول على شارة الإنقاذ لفرق الجوالة أعضاء مراكز الشباب بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ .

وتضمنت الشروط الخاصة بالتقديم ان يكون المشارك من الذين يجيدون السباحة إجادة تامة، على أن يقوم كل مشارك بتسديد مبلغ وقدره ٤٥٦ جنيه بعد الاختبار المبدئي لصالح الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ وسداد الاشتراك السنوي ٢٠٢١ لعضويتة بمركز الشباب التابع لة وعلي من يرغب بالمشاركة إحضارعدد ٢ صورة بطاقة الرقم القومي مسجل عليها رقم الهاتف وصورة شخصية وصورة ايصال التسجيل بمركز الشباب لعام ٢.٢١ م بمقر الادارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة في بيان لها ان مدة الدورة خمسة ايام بالإضافة إلى يوم الاختبار المبدئي ويوم الاختبار النهائي للدورة وان باب التقديم مستمر إلى يوم الاختبار المبدئي اليوم الاحد ولن يقبل أي مشاركة بعد بدء الدورة وسرعة التقدم للمشاركة لان العدد محدود .

ومن المقرر أن تبدأ الدورة من يوم الأحد المقبل ٣١ أكتوبر الجاري حتي الخميس ٤ نوفمبر المقبل ويتم الاختبار النهائي للدورة يوم الجمعة ٥ نوفمبر المقبل.