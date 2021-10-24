أخبار عاجلة

محافظ المنوفية: مجازاة رئيس وحدة محلية لتدني مستوى النظافة -
الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران تقوض إمكانية العودة للاتفاق النووي -
برلمانية تشيد بمركز الإصلاح والتأهيل: الدولة تعيش عصرا جديدا -
وكيل «صحة الشرقية» يشارك في المؤتمر الأول لسلامة الغذاء -
رئيس «قومي المرأة» خلال مؤتمر سيداو: ختان الإناث في مصر جريمة بحكم القانون -
دورة تدريبية لعدد من الدبلوماسيين اليمنيين بمعهد الدراسات الدبلوماسية -
اللحظات الأولى للانفجار بمحيط مطار عدن الدولي في اليمن -
القوات المسلحة تنفذ تجربة تحاكي إنقاذ عبارة ‏غارقة (صور) -
محمد صلاح يصنع في تعادل ليفربول «المخيب» مع برايتون في الدوري الإنجليزي -
المنيا يهزم بترول أسيوط ويواصل صدارة مجموعة الصعيد بدوري المظاليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس «تنشيط السياحة» يتفقد مكاتب الهيئة بالأقصر

Print
رئيس «تنشيط السياحة» يتفقد مكاتب الهيئة بالأقصر رئيس «تنشيط السياحة» يتفقد مكاتب الهيئة بالأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مكاتب الهيئة بمحافظة الأقصر، وذلك للوقوف على سير العمل بها، ثم عقد اجتماعاً موسعاً مع قياداتها لمناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها أن تعمل على تعظيم دور هذه المكاتب للتنشيط والترويج السياحي لمصر.

وخلال الاجتماع تم مناقشة وضع خطة للاستعداد للموسم السياحي الشتوي واستقبال السياحة الوافدة إلى المحافظة، بالاضافة إلى الاستعدادات للاحتفالية الكبري المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحي لمحافظة الاقصر، ودور مكاتب الهيئة في تنظيم هذه الاحتفالية والترحيب بالسادة الضيوف.

كما تم استعراض خطة العمل خلال الفترة القادمة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والثقافي والأثري لدى المواطنين بمحافظة الأقصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعد أول لقاء للأستاذ عمرو القاضي مع قيادات مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي للهيئة منذ سبتمر الماضي بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ المنوفية: مجازاة رئيس وحدة محلية لتدني مستوى النظافة

محافظ المنوفية: مجازاة رئيس وحدة محلية لتدني مستوى النظافة

الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران تقوض إمكانية العودة للاتفاق النووي

الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران تقوض إمكانية العودة للاتفاق النووي

برلمانية تشيد بمركز الإصلاح والتأهيل: الدولة تعيش عصرا جديدا

برلمانية تشيد بمركز الإصلاح والتأهيل: الدولة تعيش عصرا جديدا

وكيل «صحة الشرقية» يشارك في المؤتمر الأول لسلامة الغذاء

وكيل «صحة الشرقية» يشارك في المؤتمر الأول لسلامة الغذاء