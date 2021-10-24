رئيس «تنشيط السياحة» يتفقد مكاتب الهيئة بالأقصر

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تفقد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مكاتب الهيئة بمحافظة الأقصر، وذلك للوقوف على سير العمل بها، ثم عقد اجتماعاً موسعاً مع قياداتها لمناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها أن تعمل على تعظيم دور هذه المكاتب للتنشيط والترويج السياحي لمصر.

وخلال الاجتماع تم مناقشة وضع خطة للاستعداد للموسم السياحي الشتوي واستقبال السياحة الوافدة إلى المحافظة، بالاضافة إلى الاستعدادات للاحتفالية الكبري المقرر إقامتها خلال الفترة القادمة للترويج السياحي لمحافظة الاقصر، ودور مكاتب الهيئة في تنظيم هذه الاحتفالية والترحيب بالسادة الضيوف.

كما تم استعراض خطة العمل خلال الفترة القادمة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والثقافي والأثري لدى المواطنين بمحافظة الأقصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعد أول لقاء للأستاذ عمرو القاضي مع قيادات مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي للهيئة منذ سبتمر الماضي بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء.