ليبيا تعلن: القبض على عدد من عناصر تنظيم داعش

★ ★ ★ ★ ★

بمدينة مسلاتة شمال غرب البلاد

أعلنت قوة مكافحة الإرهاب في ليبيا، أمس، إلقاء القبض على عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بمدينة مسلاتة شمال غرب ليبيا.

ووصف "آمر" قوة مكافحة الإرهاب الليبية اللواء محمد الزين -وفق وكالة الأنباء الليبية- هذه العملية بالعملية الأمنية الناجحة؛ مشيرًا إلى أنه تم القبض على عنصرين وتتواصل الجهود للقبض على باقي عناصر المجموعة الذين لاذوا بالفرار.

كما أكد اللواء محمد الزين، أن قوة مكافحة الإرهاب ستضرب بيد من حديد جميع أوكار الجماعات الإرهابية والمتطرفة أينما كانت داخل ليبيا.