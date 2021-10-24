جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 24-10-2021 والقنوات الناقلة.. مان يونايد ضد ليفربول والريال يواجه برشلونة

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يشهد اليوم لعب عدد من أهم المباريات التى يحرص المشاهدين فى مصر على متابعة أنديتها، وهي مباراة مان يونايتد ضد ليفربول ضمن مباريات اليوم فى الدوري الإنجليزي، وكذلك مباراة ريال مدريد وبرشلونة ضمن جدول مباريات الدوري الإسباني، وكذلك مباراة يوفنتوس وانتر ميلان فى الدوري الإيطالي.

وتستعرض المصري اليوم لحضراتكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، والتى تشمل عددًا من أهم المباريات فى دروي أبطال أفريقيا وأيضًا كأس الكونفيدرالية الإفريقية وكذلك الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك الدوري الإسباني، وأيضًا الدوري الإيطالي، وكذلك الدوري الفرنسي ولأيضًا الدوري السعودي.

يشهد جدول مواعيد مباريات اليوم لعب عدد من أهم الفرق الهامة والتى يحرص المشاهد المصري متابعتها أو على الأقل معرفة نتائج مبارياتها وأهمها: ليفربول – ريال مدريد – الترجي – الهلال - الوداد – مان يونايتد – ليفربول – يوفنتوس – برشلونة – ريال مدريد – اشبيلية – باريس سان جيرمان – النصر.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

ويشمل جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم عدد 8 مباريات ويلعب ضمنهم أندية الترجي والواد والهلال كما يلي.

مباراة سيمبا × جوانينج جالاكسي – فى تمام الساعة 3 عصرا.

مباراة صن داونز × مانيما انيون– فى تمام الساعة 4 عصرا.

مباراة الترجي × الاتحاد – فى تمام الساعة 6 مساءً.

مباراة حوريا × الملعب المالي – فى تمام الساعة 6 مساءً.

مباراة وفاق سطيف × نواذيبو - فى تمام الساعة 7 مساءً.

مباراة الهلال × ريفرز يونايتد - فى تمام الساعة 7 مساءً.

مباراة شباب بلوزداد × أسيك ميموزا - فى تمام الساعة 8 مساءً.

مباراة الوداد × هارتس أوف أووك - فى تمام الساعة 9 مساءً.

جدول مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية - الدور 32

مباراة جور ماهيا × أهلي مروي – الساعة عصرا بتوقيت مصر.

مباراة موتيما بيمبي × كيجالي – الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر.

مباراة انييمبا × ديامبارس – الساعة 4.30 عصرا بتوقيت مصر.

مباراة بريميرو دي أوجوستو × ريد أروز – الساعة 5 مساءا بتوقيت مصر.

مباراة أورلاندو بيراتس × ديابل نوار يونايتد– الساعة 5 مساءا بتوقيت مصر.

مباراة نهضة بركان × اتحاد بن قردان – الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر.

مباراة شبيبة القبائل × الجيش الملكي – الساعة 8 مساءا بتوقيت مصر.

مواعيد الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

تعتبر مباراة ليفربول ومان يونايتد من أهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم.

مباراة برينتفورد × ليستر سيتي – فى تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

1.30 ظهراً - قناة beIN Sports 1 HD Premium .

مباراة هام يونايتد × توتنهام هوتسبير – الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة - قناة بين سبورت 1 - beIN Sports 1 HD Premium .

مباراة مان يونايتد × ليفربول – الساعة 5.30 مساءا بتوقيت القاهرة - قناة بين سبورت 1 beIN Sports 1 HD Premium.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

وتيعتبر أهم مباريات اليوم فى الدوري الإيطالي هي مباراة فريق بوفنتوس اليوم ضمن جدول مباريات الدوري الإيطالي.

مباراة أتلانتا × أودينيزي – الساعة 12.30 ظهرا بتوقيت مصر.

مباراة فيورنتينا × كالياري – الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

مباراة هيلاس فيرونا × لاتسيو – الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

مباراة روما × لاتسيو – الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

مباراة هيلاس × نابولي – الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

مباراة يوفنتوس × انتر ميلان – الساعة 8.45 مساءا بتوقيت مصر.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة – الجولة 10

يشهد جدول مباريات الدوري الإسباني مباراة برشلونة وريال مدريد فى الدوري الإسباني.

مباراة اشبيلية × ليفانتي – الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر - قناة beIN Sports 1 HD.

مباراة برشلونة × ريال مدريد – الساعة 4.15 عصرا بتوقيت مصر - قناة beIN Sports 1 HD.

مباراة ريال بيتيس × رايو فاليكانو – الساعة 6.30 مساءا بتوقيت مصر - قناة beIN Sports 1 HD.

مباراة اتلتيكو مدريد × ريال سوسييداد الساعة 9 مساءا بتوقيت مصر - قناة beIN Sports 1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي – الجولة 11

يتضمن جدول مباريات اليوم لعب مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا.

مباراة نيس × ليون – الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر.

مباراة رين × ستراسبورج – الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

مباراة لوريان × بوردو – الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

مباراة لانس × ميتز – الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

مباراة ريمس × تروا – الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

مباراة موناكو × مونبلييه – الساعة 5 مساءا بتوقيت مصر.

مباراة باريس سان جيرمان × مارسيليا – الساعة 8.45 مساءا بتوقيت مصر.

جدول مواعيد مباريات الدورى السعودى

يتضمن جدول مباريات الدوري السعوي لعب مباراة وحيدة اليوم هي مباراة النصر والاتفاق.

مباراة النصر × الاتفاق – الساعة 5 مساءا يتوقيت مصر – قناة ssc .

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