خالد الغندور ردا على احتفالات الأهلي ب«الستة» :«فريق النيجرالعشوائي جاب فيكم هدفين»

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رد خالد الغندور الاعلامي بقناة نادي الزمالك على احتفالات جماهير الأهلي وبعض اعلامي النادي الأحمر بالفوز بنتيجة 6/1 على حساب الحرس الوطني بطل النيجر، بإياب دور ال 32 لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الغندور:«جماهير الأهلي وابراهيم المنيسي وناس في قناة الأهلي عمالين يلمحوا بنتيجة 6/1 مفكرين الزمالكاوية هيزعلوا علشان ماتش 2002».

وتابع:«جماهير الزمالك لا تغضب من ذلك ولكني حزين بشدة على ميتوى الأهلي وسكون مرماه هدفين من ممثل النيجر العشوائي، واحراج الضيوف للفريق الأحمر في الشوط الأول».