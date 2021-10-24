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محمد عواد : خرجت من التشكيل الأساسي للزمالك عشان مش بتكلم او اعمل مشاكل

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محمد عواد : خرجت من التشكيل الأساسي للزمالك عشان مش بتكلم او اعمل مشاكل محمد عواد : خرجت من التشكيل الأساسي للزمالك عشان مش بتكلم او اعمل مشاكل

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قال حارس مرمى نادي ، محمد عواد، إنه خرج من التشكيل الأساسي للفريق لأنه لا يفتعل الأزمات.

وأضاف عواد، خلال تصريحات تليفزيونية :«تحدثت مع مدربي الزمالك حول أسباب استبعادي ولكن لم أقتنع بالمبررات وكنا ثلاث حراس كبار وكل لاعب يضغط بطريقته ليكون موجودًا ولم أرتكب أخطاءً كارثية حتى أبتعد عن التشكيل الأساسي ولكنني خرجت لأنني لا أتكلم ولا افتعل الأزمات».

وأتم حارس مرمى نادي الزملك:«لو تحدثت عن رغبتي في الرحيل للمشاركة سيتم تصدير للمشهد أن عواد يريد الرحيل، وكنت أحضر العروض وأترك الاختيار للإدارة».

المصرى اليوم

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