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المدير العام لـ «إكسبو دبى»: ضحايا تغير المناخ موجودون وواجبنا استعادة الكرامة الإنسانية

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المدير العام لـ «إكسبو دبى»: ضحايا تغير المناخ موجودون وواجبنا استعادة الكرامة الإنسانية المدير العام لـ «إكسبو دبى»: ضحايا تغير المناخ موجودون وواجبنا استعادة الكرامة الإنسانية

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قالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي، المدير العام لـ «إكسبو دبى» إن بلادها تؤمن بشدة بأهمية الشراكة وقيمتها وبالتعاون المتعدد الأطراف، جاء ذلك خلال استضافة الجناح السويدي في إكسبو دبي، اجتماعا سلط الضوء على أهمية التوقع المسبق للصدمات المناخية، والاستثمار في العمل الإنساني بشكل مبكر، تحت عنوان «الانتقال من الاستجابة لأزمة المناخ إلى إدارة المخاطر- تقنيات الفضاء للعمل الإنساني الاستباقي»، بتنظيم من السفارة السويدية في الإمارات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضافت الوزيرة الإماراتية، لقد شهدنا الهدر الذي يمكن أن يحصل في الأرواح وسبل العيش، حين نختار الانتظار أو عدم القيام بأي خطوة، أو حين نفشل في منع ما نراه قادم إلينا بوضوح، إن ضحايا تغير المناخ موجودون بالفعل بيننا، وواجبنا هو ضمان استعادة الكرامة الإنسانية والحفاظ عليها على الرغم من الظروف اللاإنسانية، وضمان أن يكون من سقطوا هم آخر الضحايا.

من جانبه قال بير أولسون، وزير التعاون التنموي الدولي السويدي، يتزايد الاستقطاب في العالم، وتهيمن المصالح الوطنية على السياسة في جميع أنحائه، وبعد وباء كورونا، وتابع: وجودنا في إكسبو 2020 دبي، دليل على أننا معا، وفرصة لكي نجتمع بالفعل ونلتقي ونبدأ الاستماع إلى بعضنا البعض مرة أخرى.

ووصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية حول العالم إلى 238 مليون شخص في عام 2020.

المصرى اليوم

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