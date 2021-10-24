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يرى طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أفضل من لاعبي الأهلي من الناحية الفنية.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تليفزينية :«في الوقت الحالي، لاعبي الزمالك أفضل من لاعبي الأهلي من الناحية الفنية»، مضيفًا :«الأهلي كان يتفوق على النادي الأبيض في الاستقرار الإداري والفني الذي يعيشه النادي والنظام داخل الفريق».

وأضاف :«الزمالك تغلب على الأهلي وفاز ببطولة الدوري في الموسم الماضي، بفضل اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية وكان لديهم إصرار كبير على التغلب على الصعوبات والتتويج بلقب البطولة».

وأشار :«محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، لاعبا الاهلي سبق لهما أن وقعا للزمالك، في عهد المجلس السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور، ولكن لا أعلم سبب عدم اتمام التعاقد معهما».