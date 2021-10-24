أخبار عاجلة

محافظ المنوفية: مجازاة رئيس وحدة محلية لتدني مستوى النظافة -
الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا: إيران تقوض إمكانية العودة للاتفاق النووي -
برلمانية تشيد بمركز الإصلاح والتأهيل: الدولة تعيش عصرا جديدا -
وكيل «صحة الشرقية» يشارك في المؤتمر الأول لسلامة الغذاء -
رئيس «قومي المرأة» خلال مؤتمر سيداو: ختان الإناث في مصر جريمة بحكم القانون -
دورة تدريبية لعدد من الدبلوماسيين اليمنيين بمعهد الدراسات الدبلوماسية -
اللحظات الأولى للانفجار بمحيط مطار عدن الدولي في اليمن -
القوات المسلحة تنفذ تجربة تحاكي إنقاذ عبارة ‏غارقة (صور) -
محمد صلاح يصنع في تعادل ليفربول «المخيب» مع برايتون في الدوري الإنجليزي -
المنيا يهزم بترول أسيوط ويواصل صدارة مجموعة الصعيد بدوري المظاليم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محمد عواد: هلعب للزمالك لمدة 13 عامًا مقبلين .. وهعوض النادي بالبطولات

Print
محمد عواد: هلعب للزمالك لمدة 13 عامًا مقبلين .. وهعوض النادي بالبطولات محمد عواد: هلعب للزمالك لمدة 13 عامًا مقبلين .. وهعوض النادي بالبطولات

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال حارس مرمى نادي ، محمد عواد، إنه انضم لصفوف القلعة البيضاء وهو صغير في السن لذا يرى أنه قادرًا على اللعب لمدة 12 أو 13 عامًا أخرى بناديه.

وأضاف عواد، خلال حوار التليفزيوني على القناة الأولى:«قادر على تعويض الزمالك عن الفترات الماضية فمعنا مجموعة من أفضل اللاعبين بتاريخ الزمالك بعد جيل 2000 وقادرون على تحقيق بطولات كثيرة للزمالك وهذا هدفي لذا أرغب في الاستمرار حتى الاعتزال بالنادي.

وأتم حارس مرمى نادي الزملك تصريحاته بقوله:«أرى أن الفريق قادر على حصد البطولات وأن نعيد نادي الزمالك إلى وضعه الطبيعي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بسيونى يصحح أخطاء طلائع الجيش قبل مواجهة الزمالك

بسيونى يصحح أخطاء طلائع الجيش قبل مواجهة الزمالك

لجنة الحكام تفاضل بين ثنائي لإدارة قمة الأهلي والزمالك

لجنة الحكام تفاضل بين ثنائي لإدارة قمة الأهلي والزمالك

10 حقائق رقمية تلخص تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

10 حقائق رقمية تلخص تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

قبل مواجهة طلائع الجيش.. نتائج الزمالك مع صافرة الحكم أمين عمر

قبل مواجهة طلائع الجيش.. نتائج الزمالك مع صافرة الحكم أمين عمر