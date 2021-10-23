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أمين الطائف: قيادات جديدة للتطوير وتحسين الأداء

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أمين الطائف: قيادات جديدة للتطوير وتحسين الأداء أمين الطائف: قيادات جديدة للتطوير وتحسين الأداء
شملت رؤساء الأقسام والإدارات والبلديات الفرعية

أمين الطائف: قيادات جديدة للتطوير وتحسين الأداء

أصدر أمين الطائف، الدكتور أحمد القثامي، عددًا من قرارات التكليف بأمانة الطائف، شملت رؤساء الأقسام والإدارات والبلديات الفرعية؛ وذلك لتعزيز جهود الأمانة نحو التغيير، وتحسين الأداء، وتطوير منظومة العمل، ورفع جودة المخرجات.

وأشاد أمين الطائف بجهود مديري الأقسام والإدارات ورؤساء البلديات الفرعية، الذين قدموا خلال الفترة الماضية الكثير من الجهد والعطاء، وكانت لهم العديد من الإنجازات.. مقدمًا لهم الشكر والتقدير على إسهاماتهم التي ساعدت الأمانة على المُضي قُدمًا في تحقيق رؤى وتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتحقيق التنمية للكوادر البشرية العاملة، وتطوير قدراتهم.

كما هنأ القيادات البلدية الجديدة الذين سيساهمون في برنامج التطوير والتغيير لتحسين أداء الأمانة إلى الأفضل، وإكمال مسيرة زملائهم، مع الأخذ بالاعتبار تحقيق الأهداف المرسومة، والتكيف مع المتغيرات الإدارية والخدمية، والاستمرار في جهود الابتكار الإبداعي الفعال للارتقاء بالخدمات المقدَّمة للموظفين، والوصول إلى تنمية المحافظة ورفاهية الأهالي -بإذن الله-.

وأوضح الدكتور القثامي أن الحركة تهدف إلى ضخ دماء جديدة للمناصب القيادية؛ لتسهم في نجاح عملية التغيير والتطوير التي تشهدها الأمانة لتحقيق آمال وتطلعات ولاة الأمر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، والمُضي نحو المزيد من النجاحات بدعم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.أمانة الطائف الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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