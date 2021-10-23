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في دوري الطائرة: الهلال بـ"الابتسام" يواصل الصدارة .. والأهلي يطارده عبر "النصر"

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في دوري الطائرة: الهلال بـ

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الهلال صدارته لفرق الدوري الممتاز للكرة الطائرة، عقب أن تفوق على ضيفه الابتسام بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد، خلال المواجهة التي أُقيمت على صالة وزارة الرياضة بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة.

وفي المجمعة، واصل الفيصلي مطاردته الشرسة لفرق الصدارة الهلال والأهلي، بعدما قلب الطاولة في وجه ضيفه الخويلدية، الذي تقدم بالشوط الأول، ليتفوق عليه بثلاثة أشواط مقابل واحد.

أما في جدة، فنجح الاتحاد في حسم المواجهة الماراثونية التي جمعته بالترجي، وتفوق عليه بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفي مكة المكرمة، كانت الإثارة حاضرة أيضًا خلال المواجهة التي جمعت الوحدة وضيفه الخليج، حيث عاد فرسان مكة من بعيد بعدما تأخروا بشوطين نظيفين وبنتيجة واحدة (22 – 25)، ليقلبوا الطاولة محققين الانتصار في ثلاثة أشواط متتالية.

وفي جدة، لم يجد الأهلي أي صعوبة في تخطي عقبة ضيفه النصر ليحلق بفرق الصدارة الهلال والفيصلي، وتغلب عليه بثلاثة أشواط نظيفة.

وفي الدمام، حقق الهداية انتصاره الأول هذا الموسم، عقب أن تفوق على ضيفه ضمك بثلاثة أشواط نظيفة.

الدوري الممتاز للكرة الطائرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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