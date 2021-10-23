ضبط نصف طن لحوم مفروم مجهولة بمطعم شهير في شرم الشيخ

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء خلال حملة رقابية وتفتيشية موسعة بالتنسيق مع مدير مكتب جهاز حماية المستهلك بجنوب سيناء برئاسة عبدالراضي محمود، والعميد عادل إمام رئيس مباحث التموين، والدكتورة رحاب الجوهري مدير الطب البيطري، نصف طن لحوم مفروم مجهولة المصدر ومعبأة في شكائر دقيق بدون أي بيانات أو تواريخ إنتاج لدى مطعم شهير بشرم الشيخ.

استهدف الحملة الثلاجات الكبيرة لحفظ وتخزين اللحوم في المطاعم للتأكد من تواريخ الإنتاج والصلاحية الإنتاجية والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية قبل تداولها في الأسواق أو المطاعم؛ حفاظًا على صحة المواطنين من تعرضهم للخطر في حالة وجود انتهاء الصلاحية أو سلع مجهولة المصدر أو مغشوشة أو مقلدة أو بدون بيانات.

تم التحفظ على هذه الكميات وتحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وأخذ عينات من هذه اللحوم للتأكد من مدى صلاحيتها الإنتاجية أو من عدمه.