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وزير قطاع الأعمال: نخطط لطرح 5 شركات في البورصة بنهاية العام المالي

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وزير قطاع الأعمال: نخطط لطرح 5 شركات في البورصة بنهاية العام المالي وزير قطاع الأعمال: نخطط لطرح 5 شركات في البورصة بنهاية العام المالي

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن عملية التحول الرقمي لشركات القطاع جارية، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق نظام إدارة الموارد في 71 شركة، بعد إضافة شركات المقاولات والإسكان وستنتهي في ظرف عامين وهو رقم قياسي؛ موضحا أن المنظومة كبيرة وهائلة وهناك مجهود يبذل لأنه أحد المتطلبات الأساسية للحوكمة والإدارة الجيدة للشركات.

وعن طرح شركات أخرى في البورصة بعد إي فينانس، أوضح «توفيق»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحدث اليوم»، أن الطرح في البورصة لا يختص بشركات قطاع الأعمال العام فقط؛ ولكنه مختص بشركات أخرى حكومية، منوهًا بأنه تم طرح شركتين خلال السنوات الماضية وهناك 5 شركات أخرى مخطط أن يتم طرحهم بنهاية العام المالي الحالي ولعل نجاح طرح إي فينانس يكون مشجعا.

وتحدث وزير قطاع الأعمال العام عن التجارة مع إفريقيا، مؤكدا أن شركة جسور هي المسمى الجديد لشركة النصر للتصدير والاستيراد والموجودة منذ الستينات، لافتًا إلى أننا نتوسع لعمل اللوجستيات والنقل والاستيراد والتصدير؛ أما العمل مع شرق أفريقيا سيكون بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك.

المصرى اليوم

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