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البحوث الفلكية عن ظاهرة «التاسعة ونصف»: «محدش شاف حاجة»

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البحوث الفلكية عن ظاهرة «التاسعة ونصف»: «محدش شاف حاجة» البحوث الفلكية عن ظاهرة «التاسعة ونصف»: «محدش شاف حاجة»

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علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على ظاهرة الساعة التاسعة ونصف مساء أمس الجمعة، والتي تحدث عنها الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: «محدش شاف حاجة».

وأضاف القاضي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي سيد على، ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن كل ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح بالمرة وبعض الناس يأخذون جزء من الحديث ويروجون له بشكل خاطىء من أجل التريند من خلال الترويج للشائعات.

وتساءل: «هل رأى أحد ظاهرة كونية مدمرة أو تكون فضائي كبير في هذا الوقت؟».

وتابع: «المعهد متواصل مع الجميع من خلال أي وسيلة لمعرفة تفسير أي ظاهرة ونقدم للجميع الإجابات العلمية الشافية بشأن جميع الظواهر الفلكية المحتمل حدوثها».

المصرى اليوم

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