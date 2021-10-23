واشنطن تحث حمدوك والبرهان للعمل معا لتنفيذ الإعلان الدستوري والتحول الديمقراطي في السودان

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حثّ المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، اليوم السبت، خلال لقائه في الخرطوم رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، على ضرورة العمل معًا لتنفيذ الإعلان الدستوري الحاكم للفترة الانتقالية بالإضافة إلى دعم التحول الديمقراطي.

وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم، في بيان: «التقى المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان اليوم بشكل مشترك مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان والفريق محمد حمدان دقلو».

وأضاف البيان: «وشدد فيلتمان على دعم الولايات المتحدة لانتقال ديمقراطي مدني وفقًا للرغبات المعلنة للشعب السوداني، وحث جميع الأطراف على تجديد الالتزام بالعمل معًا لتنفيذ الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام».