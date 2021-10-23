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سيد عبدالحفيظ: الأهلي تجاوز حمى البدايات ومازيمبي ودع دوري الأبطال

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سيد عبدالحفيظ: الأهلي تجاوز حمى البدايات ومازيمبي ودع دوري الأبطال سيد عبدالحفيظ: الأهلي تجاوز حمى البدايات ومازيمبي ودع دوري الأبطال

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق حقق الهدف المطلوب اليوم أمام الحرس الوطني بطل النيجر بحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

أضاف عبدالحفيظ: «مباريات البداية في دوري الأبطال الإفريقي تحتاج إلى تركيز لتجنب مواجهة أي مفاجآت واردة تحدث في كل بطولات العالم في مثل هذه الأدوار الأولى».

وأوضح أن مازيمبي تعرض اليوم للخروج المبكر من دوري أبطال إفريقيا أمام فريق أمازولو بطل جنوب إفريقيا.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الأهلي أغلق صفحة دوري أبطال إفريقيا، خاصة أن بداية دور المجموعات ستكون بعد ٤ أشهر من الآن، وتحديدًا في فبراير القادم حيث ما زال هناك متسع من الوقت.

وأشار إلى أن الأهلي في مباراة الذهاب تأثر بغياب ما يقرب من ١٢ لاعبًا مهمًّا في صفوف الفريق، واليوم تأثرنا أيضًا بعدم وجود اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارات، ورغم كل ذك حقق الأهلي المطلوب وتركيزنا الآن في مباراة الإسماعيلي الافتتاحية في مشوار بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء المقبل.

ونجح الأهلي في الفوز على فريق الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 6-1 اليوم في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم الجديد 2021/2022.

المصرى اليوم

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