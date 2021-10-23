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برايتون ضد مانشستر سيتي: فودين يخطف الأضواء في فوز جديد للسيتيزن

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برايتون ضد مانشستر سيتي: فودين يخطف الأضواء في فوز جديد للسيتيزن برايتون ضد مانشستر سيتي: فودين يخطف الأضواء في فوز جديد للسيتيزن

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حقق مانشستر سيتي انتصارًا كبيرًا خارج قواعده بنتيجة 4-1 على فريق برايتون في مباراة ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

وحسم الضيوف المباراة عمليًا من الشوط الأول بتقدمهم بنتيجة 3-0 عن طريق إيلكاي جوندوجان وفيل فودين الذي سجل هدفين.

في الشوط الثاني، قلص الضيوف الفارق لهدفين عن طريق ركلة جزاء سجلها لاعب الوسط الأرجنتيني أليكس ماك أليستر، لكن البديل رياض محرز سجل هدف في الوقت بدل من الضائع ليحقق الضيوف انتصارًا كبيرًا خارج القواعد.

الفوز رفع من رصيد مان سيتي إلى 20 نقطة في المركز الثاني، في حين تلقى برايتون هزيمته الثانية هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركز الرابع.

رجل المباراة:

حصل لاعب الوسط الإنجليزي فيل فودين على جائزة رجل المباراة بعد ادائه الكبير بتسجيله هدفين وصناعته لهدف، ليكون اشترك بشكل مباشر في 3 من الأهداف الـ4

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- مانشستر سيتي لم يتلقى أي أهداف في الشوط الأول في أخر 11 مباراة في الدوري.

- فقط محمد صلاح (16) وهاري كين (15) سجلا أكثر من إيلكاي جوندوجان (13) في البريميرليج خلال عام 2021.

- فيل فودين سجل 3 أهداف ضد برايتون في الدوري، أكثر خصم سجل ضدهم في مسيرته بالبريميرليج (مناصفة مع ليفربول).

- ضد مان سيتي، استقبل برايتون استقبل (4) نفس عدد الأهداف التي استقبلها في أخر 7 مباريات في الدوري قبل اليوم.

- هذه هي أول مرة يتلقى فيها الفريق 4 أهداف في الدوري منذ الخسارة بنتيجة 4-2 ضد إيفرتون في أكتوبر 2020

المصرى اليوم

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