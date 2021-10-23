موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.. بث مباشر ليفربول ومان يونايتد

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يستضيف ملعب أولد ترافورد ديربي شمال إنجلترا بين مانشستر يونايتد وليفربول، في قمة تقام بينهما لحساب الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يتعرض ليفربول حتى الآن لأي هزيمة على الصعيد المحلي والأوروبي وسط تألق كبير للنجم المصري محمد صلاح، والسعي لمواصلة الأداء المميز بالفوز بهذه القمة الضخمة.

يأتي ليفربول حاليًا في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر الذي يلتقي مع نوريتش سيتي لحساب نفس الجولة. أما مانشستر يونايتد فيجابه أزمة حقيقية ومرحلة من عدم الثقة في المدرب أولي جونار سولشاير بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ليستر سيتي والتي سبقها التعادل مع إيفرتون.

ربما أن الفوز الصعب على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بثلاثية لهدفين قد هدأ قليلًا من الأمور، لكن يظل سولشاير تحت ضغط كبير، فخسارة الديربي ستعني اقتراب إقالته.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول هو الأحد الموافق 24 أكتوبر 2021، على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت- القاهرة- مصر، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث الدوري الإنجليزي بشكل حصري عبر شاشتها، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة الهامة للجمهور.

وإن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر شاشة التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر الكتابي، والتي يقدمها موقع «المصري اليوم» وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة تقريبًا.