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ايهاب جلال يعلن تشكيل بيراميز لمواجهة عزام

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ايهاب جلال يعلن تشكيل بيراميز لمواجهة عزام ايهاب جلال يعلن تشكيل بيراميز لمواجهة عزام

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة عزام في مباراة إياب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية على استاد الدفاع الجوي، بعدما انتهت مباراة الذهاب في تنزانيا بالتعادل السلبي.

زجاء التشكيل كالتالي:

حراسة: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة - أحمد توفيق- أسامة جلال - دودو الجباس - إبراهيم حسن - عماد ميهوب - أحمد أيمن منصور.

المصرى اليوم

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