وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من تنفيذ 60% من مصانع الغزل والنسيج الجديدة

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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 60% من مصانع الغزل والنسيج الجديدة، والتي من المستهدف افتتاحها وتشغيلها بنهاية 2022، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل تلك المصانع بأحدث الماكينات حيث يتم العمل على تطوير الإنشاءات وتطوير المصانع القديمة وكذلك إنشاء مصانع جديدة، منوهًا بأنه سيتم افتتاح أول مصنع خلال يونيو المقبل.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن عملية التطوير تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية الحالية التي تتراوح بين 35-37 ألف طن، لتصل إلى 188 ألف طن باستخدام القطن طويل التيلة، فضلا عن زيادة الغزل والنسيج خاصة وأنه يتم غزل 25% من القطن المصري فقط؛ بينما يتم تصدير الباقي في صورة قطن شعر.

وأوضح وزير قطاع الاعمال، أن عملية تصدير القطن الخام تهدر من قيمته، خاصة وأن القيمة المضافة في مراحل الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة تصل إلى 10 أضعاف قيمته كتصديره كخام، مشيرًا إلى أن عملية التطوير تتضمن أيضا تأهيل وتدريب العمالة، حيث تم البدء في تدريب 180 مدرب في إبريل الماضي، والذين سيقومون بتدريب 10 آلاف فني في 9 شركات خلال العام المقبل.