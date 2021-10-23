أخبار عاجلة

انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن يخلف خسائر كبيرة -
السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان -
السودان : مقتل متظاهرين في أم درمان -
معالجة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل في 12 شهرًا -
مجموعة العشرين تفرض حدًا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج -
الإمارات تقرر سحب دبلوماسييها وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان -
بعد أن طلقها غيابيا.. فاتن موسى: مصطفى فهمي أوقف رقم هاتفي للضغط عليّ -
وزيرا التموين والتعاون الدولي يشيدان ببازار بورسعيد الجديد -
التحفظ على 40 جوال أعلاف مجهولة المصدر ببنى سويف -
مقتل متظاهرين في «احتجاجات المدنية» بأم درمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من تنفيذ 60% من مصانع الغزل والنسيج الجديدة

Print
وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من تنفيذ 60% من مصانع الغزل والنسيج الجديدة وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من تنفيذ 60% من مصانع الغزل والنسيج الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 60% من مصانع الغزل والنسيج الجديدة، والتي من المستهدف افتتاحها وتشغيلها بنهاية 2022، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل تلك المصانع بأحدث الماكينات حيث يتم العمل على تطوير الإنشاءات وتطوير المصانع القديمة وكذلك إنشاء مصانع جديدة، منوهًا بأنه سيتم افتتاح أول مصنع خلال يونيو المقبل.

وأضاف "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج "وطن رقمي"، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن عملية التطوير تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية الحالية التي تتراوح بين 35-37 ألف طن، لتصل إلى 188 ألف طن باستخدام القطن طويل التيلة، فضلا عن زيادة الغزل والنسيج خاصة وأنه يتم غزل 25% من القطن المصري فقط؛ بينما يتم تصدير الباقي في صورة قطن شعر.

وأوضح وزير قطاع الاعمال، أن عملية تصدير القطن الخام تهدر من قيمته، خاصة وأن القيمة المضافة في مراحل الغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة تصل إلى 10 أضعاف قيمته كتصديره كخام، مشيرًا إلى أن عملية التطوير تتضمن أيضا تأهيل وتدريب العمالة، حيث تم البدء في تدريب 180 مدرب في إبريل الماضي، والذين سيقومون بتدريب 10 آلاف فني في 9 شركات خلال العام المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم» على أطفال المدارس

طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم» على أطفال المدارس

بقصد البلطجة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في قليوب

بقصد البلطجة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في قليوب

تحرير 147 مخالفة ضد المخابز البلدية ببني سويف

تحرير 147 مخالفة ضد المخابز البلدية ببني سويف

جزيرة «لا بالما» الإسبانية تجتذب الزوار لمشاهدة البركان الثائر

جزيرة «لا بالما» الإسبانية تجتذب الزوار لمشاهدة البركان الثائر