استشاري: الدوالي قد تسبب ألم شديد في الخصيتين وتأخر الإنجاب

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قال الدكتور خالد حافظ، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن دوالي الخصية تعني تمدد بعض الأوردة، وهي مماثلة للدوالي التي قد تحدث في الرجلين، مشيرًا إلى أن الدوالي قد تؤدي إلى ألم شديد في الخصيتين، وأحيانًا تؤدي إلى تأخر الإنجاب.

وتابع «حافظ»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن الدوالي قد تزيد من ارتفاع درجة حرارة الخصية، وهذا يقلل من كفاءة الخصية في إنتاج الحيوانات المنوية.

ولفت إلى أن الدوالي عبارة عن دم فاسد حول الخصية، وهذا يعيق عمل الخصية، كما أن الدوالي قد تؤدي إلى تكوين أجسام مضادة وتهاجم الخصية، مما يؤدي إلى مشكلة، أو قد تؤدي إلى ضمور الخصية.