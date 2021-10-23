أخبار عاجلة

انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مطار عدن يخلف خسائر كبيرة -
السعودية ترفض تسييس قضايا حقوق الإنسان -
السودان : مقتل متظاهرين في أم درمان -
معالجة 10 آلاف طلب إلكتروني لرخص النحالين والمناحل في 12 شهرًا -
مجموعة العشرين تفرض حدًا أدنى للضريبة على شركات الدول في الخارج -
الإمارات تقرر سحب دبلوماسييها وتمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان -
بعد أن طلقها غيابيا.. فاتن موسى: مصطفى فهمي أوقف رقم هاتفي للضغط عليّ -
وزيرا التموين والتعاون الدولي يشيدان ببازار بورسعيد الجديد -
التحفظ على 40 جوال أعلاف مجهولة المصدر ببنى سويف -
مقتل متظاهرين في «احتجاجات المدنية» بأم درمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري: الدوالي قد تسبب ألم شديد في الخصيتين وتأخر الإنجاب

Print
استشاري: الدوالي قد تسبب ألم شديد في الخصيتين وتأخر الإنجاب استشاري: الدوالي قد تسبب ألم شديد في الخصيتين وتأخر الإنجاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد حافظ، استشاري أمراض الذكورة والعقم والضعف الجنسي، إن دوالي الخصية تعني تمدد بعض الأوردة، وهي مماثلة للدوالي التي قد تحدث في الرجلين، مشيرًا إلى أن الدوالي قد تؤدي إلى ألم شديد في الخصيتين، وأحيانًا تؤدي إلى تأخر الإنجاب.

وتابع «حافظ»، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن الدوالي قد تزيد من ارتفاع درجة حرارة الخصية، وهذا يقلل من كفاءة الخصية في إنتاج الحيوانات المنوية.

ولفت إلى أن الدوالي عبارة عن دم فاسد حول الخصية، وهذا يعيق عمل الخصية، كما أن الدوالي قد تؤدي إلى تكوين أجسام مضادة وتهاجم الخصية، مما يؤدي إلى مشكلة، أو قد تؤدي إلى ضمور الخصية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم» على أطفال المدارس

طلب إحاطة يحذر من مخاطر لعبة «السلايم» على أطفال المدارس

بقصد البلطجة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في قليوب

بقصد البلطجة.. ضبط 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في قليوب

تحرير 147 مخالفة ضد المخابز البلدية ببني سويف

تحرير 147 مخالفة ضد المخابز البلدية ببني سويف

جزيرة «لا بالما» الإسبانية تجتذب الزوار لمشاهدة البركان الثائر

جزيرة «لا بالما» الإسبانية تجتذب الزوار لمشاهدة البركان الثائر