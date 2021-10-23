مخرج فيلم «كابتن الزعتري» يهدي جائزة مهرجان الجونة للاجئين العالم

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يقف محمود وفوزي أبطال فيلم، كابتن الزعتري، على المسرح في فرحة شديدة وترحاب من الحضور، ليعبروا عن سعادتهم بتلك اللحظة الاستثنائية التي أعطتهم الفرصة أن يكونوا نجوم في عالم السينما والفن من داخل مصر.

«الصراحة أنا مبسوط كتير إني موجود هون ومش في المخيم، وبتمنى لكل اللاجئين يطلعوا بره العالم ويكونوا موجودين مثل أي إنسان عادي»، يقول محمود عن تواجده بالمهرجان بعدما تخطى الكثير من الصعاب في رحلته التي بدأت منذ سنوات بترك بلده واللجوء بالأردن بحثًا عن الأمان إلى أن وصل مهرجان الجونة ليعبر عن حُلم ملايين اللاجئين في العالم.

وتحت شعار سينما من أجل الإنسانية، دعمت المفوضية فيلم كباتن الزعتري إيمانًا بدور الفن الفعال في تغيير المجتمعات، فالسينما والفن هما وسيلتنا لعبور الجسور المغلقة ولإيصال أصوات اللاجئين للمجتمعات المختلفة، وتحت شعار سينما من أجل الإنسانية يفتح مهرجان الجونة السينمائي مساحات حقيقية للاجئين للتعبير عن أحلامهم ويعطي لنا فرصة لنتمسك بالأمل في ظل المعاناة.