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حسين السيد: هدفنا الفوز في أفريقيا .. ولا نعلم موعد التجديد لـ«بن شرقي»

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حسين السيد: هدفنا الفوز في أفريقيا .. ولا نعلم موعد التجديد لـ«بن شرقي» حسين السيد: هدفنا الفوز في أفريقيا .. ولا نعلم موعد التجديد لـ«بن شرقي»

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أكد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، أن الفريق الأول لكرة القدم يسعى للفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا في نسختها الجارية.

وحقق الزمالك فوزًا كبيرًا على توسكر الكيني برباعية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء امس الجمعة، على الجيش ببرج العرب، في إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال حسين السيد في تصريحات تليفزيونية إن الزمالك هدفه الفوز في أي بطولة يشارك بها وليس التمثيل المشرف»، مؤكدًا : «اللاعبون لديهم إصرار على التتويج بالبطولة الغائبة عن النادي منذ عام 2002 لاسعاد جماهير القلعة البيضاء.

وعن موعد تجديد التعاقد مع المغربي اشرف بن شرقي، جناح الفريق، قال :"لا نعلم حتى الآن موعد تجديد عقد اللاعب المغربي، مازال هناك اختلف في بند الخاص بالشرط الجزائي».

وأشار: «هناك 9 لاعبين في الفريق نسعى لتجديد التعاقد معهم في الفترة المقبلة، سنعقد جلسات مع هؤلاء اللاعبين خلال الأيام المقبلة، وفقًا لأولوياتنا»،

المصرى اليوم

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