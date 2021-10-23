وليد صلاح الدين: الحرس الوطني فريق متواضع .. والأهلي أمامه فرصة ذهبية لمصالحة جماهيره

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يرى وليد صلاح الدين، نجم النادي الأهلي السابق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام الحرس الوطني بطل النيجر، لن تكون صعبة.

ويلتقي الأهلي مع الحرس الوطني مساء اليوم السبت، على ستاد السلام، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية :«مباراة اليوم لن تكون صعبة على النادي الأهلي، نظرًا لفارق الامكانيات الكبير بينه وبين المنافس»، مؤكدًا:«الحرس الوطني فريق متواضع وهذا ظهر جليًا في مباراة الذهاب، حيث نجح الأهلي في الوصول بأكثر من كرة خطيرة وكان من الممكن أن يفوز بالمباراة».

وأضاف: «الأهلي أمامه فرصة ذهبية لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على الحرس الوطني بنتيجة كبيرة».