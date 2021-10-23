سامي الشيشيني: كارتيرون لا يثق في أي شخص بسهولة.. وعلاقته قوية مع اللاعبين

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أكد سامي الشيشيني المدرب العام السابق، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، من الصعب أن يضم أي شخص آخر للجهاز المعاون له، بعد رحيل أسامة نبيه وأحمد عبدالمقصود.

وقال سامي الشيشيني في تصريحات تليفزيونية، إن كارتيرون، لا يثق في أي شخص بسهولة، لذلك من الصعب أن يضيف أي عناصر جديدة للجهاز المعاون له في الفترة المقبلة، ما دام أنه يشعر بالراحة مع الجهاز الحالي.

وأضاف : «كارتيرون يرفض أيضًا فكرة تعيين مدير كرة في الجهاز الفني»، مشيرًا :«المدرب الفرنسي علاقته قوية مع لاعبي الزمالك، ولا توجد أي مشاكل بينه وبين اللاعبين».

وأشار : «أرى أنه لا بد من تعيين مدرب مصري شاب في الجهاز المعاون لكارتيرون، لكي يستفيد من خبرات المدرب».