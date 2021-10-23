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تأهل للمرة الـ «12» .. تاريخ في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

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تأهل للمرة الـ «12» .. تاريخ الزمالك في مجموعات دوري أبطال أفريقيا تأهل للمرة الـ «12» .. تاريخ في مجموعات دوري أبطال أفريقيا

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بلغ الفريق الأول لكرة القدم بنادي مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية عقب تكرار الفوز على توسكر الكيني في مباراة الإياب لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الزمالك في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.

وخاض الزمالك 11 مشاركة سابقة في مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.

المرة الأولى كانت في نسخة 1997 حيث كان أول فريق مصري يشارك في مرحلة المجموعات للمسابقة مع تطبيق هذا النظام، واحتل المركز الثاني ولم يتأهل منها، حيث كانت لائحة البطولة تقضي ببلوغ أول كل مجموعة للدور النهائي مباشرةً.

وشارك الزمالك للمرة الثانية في مرحلة المجموعات خلال نسخة 2002 وتصدر المجموعة وقتها ومر إلى الدور نصف النهائي ونجحح في تحقيق اللقب.

ويعود الزمالك لمرحلة المجموعات في نسخة 2005 ويتمكن من قطع بطاقة الترشح الثانية من المجموعة قبل أن يودع منافساتها على يد مواطنه الأهلي في نصف النهائي.

ويشارك الزمالك في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا في نسخ 2008 و2012 و2013 و2014 ولكنه يفشل في اجتيازها ويعجز عن حجز احدى بطاقتي الترشح عنها.

ويعبر الزمالك مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ 2005 خلال نسخة 2016 باحتلال المرتبة الثانية ويحقق الوصافة في تلك النسخة.

يعود الزمالك للتأهل لمرحلة المجموعات خلال نسخة 2017 ولكنه يحتل المركز الثالث ويفشل في عبور ربع النهائي مع تغيير نظام المسابقة بخوض 16 فريقًا مرحلة المجموعات.

ويشارك الزمالك في مجموعات دوري الأبطال 2019-2020، ويعبر المجموعة باحتلال المركز الثاني ويحقق الوصافة في تلك النسخة.

يتأهل الزمالك من جديد للمجموعات في النسخة الماضية ولكنه يكتفي بالمركز الثالث ويودع منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويتمكن الزمالك في نسخة 2021-2022 من بلوغ مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه.

المصرى اليوم

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