«كباتن الزعتري» يفوز بالنجمة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي عربي بالجونة السينمائي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

حصد فيلم «كباتن الزعتري» جائزة النجمة الذهبية كأفضل فيلم وثائقي عربي في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى، الذي انتهى حفل ختامه منذ قليل.

واهدى المخرج والمنتج على العربي الجائزة للاجئي العالم ولبطلي فيلمه الذين منحوه وقتهم ولداعميه معنويا وفنيا، كما أهدت أية دوارة منتج الفيلم الجائزة لصانعات السينما ولابنتها ولزوجها.

كان الفيلم قد حصل منذ عدة أيام على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم عالمى وثائقى طويل من مهرجان «هوت سبرينجز» للأفلام الوثائقية وهو واحد من المهرجانات المؤهلة لترشيحات الأوسكار.

ويروي الفيلم معاناة اللاجئين السوريين في المخيمات، من خلال حكاية بطليه محمود وفوزي، الشابين اللذين فرا من الحرب في درعا السورية إلى أحد مخيمات اللاجئين بالأردن، وتحديدا مخيم الزعتري.

ويكشف العربي عبر الفيلم أن اللاجئين، كغيرهم، لديهم طموحات وأحلام وأهداف يسعون لتحقيقها غير أن عوائق كثيرة تحول بينهم وبين تحقيق أحلامهم.

ورغم المعاناة التي يعيشها محمود وفوزي، وبقائهما في المخيم لمدة 5 سنوات، إلا أن حبهما الأول وعشقهما لكرة القدم لم ينطفئ، بل وجدا في كرة القدم متنفسا يخرجان فيه كل طاقتهما المكبوته، وظل حلم أن يصبحا لاعبين محترفين يراودهما رغم العراقيل الكثيرة.

وعلى اعتبار أن الفيلم ينتمي للحقل الوثائقي، فهو يروي حكاية حقيقية، فقد التقى المخرج (33 عاما) بالشابين الطموحين، أثناء تجوله بمخيم الزعتري بالأردن، وقصا عليه معاناتهما وطموحهما، فتبلورت قصة الفيلم لدى المخرج الذي وعدهما بايصال صوتيهما إلى كل العالم، حسب ما قال في تصريحات صحفية سابقة.

وكان المخرج يعلم أنه بمفرده لن يستطيع إيصال هذه الرسالة، فعرض جزء من الفيلم أثناء التصوير على المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين في الأردن التي وافقت على دعمه وأعطته مساحة أكبر للحركة ضمن المخيم، ومن ثم الذهاب بالفيلم إلى المحافل الدولية.

ويقول محمود داغر 23 عاما، وهو أحد بطلي الفيلم، ردا على أسئلة سابقة لوكالة فرانس برس عبر الإنترنت: المجتمع الدولي أصبح يتعامل مع اللاجئين على أنهم أرقام وإحصاءات، لكن الفيلم يقدم حياة اللاجئين على أنهم جزء من العالم، اللاجئون مثل غيرهم من الناس لديهم آمال وأحلام.

ويوضح أنه التقى وصديقه بطل الفيلم الآخر فوزي رضوان قطليش، المخرج على العربي بعد وصولهما إلى مخيم الزعتري هاربين من درعا، ”أثناء تصوير المخرج مواد إخبارية داخل المخيم“.

ويضيف: «شرحنا له وضع اللاجئين وأن لديهم أحلاما مثل كل البشر يسعون لتحقيقها، وبعد ست سنوات من التصوير، وعدنا أن الفيلم الذي يروي حكايتنا سوف يشاهده العالم كله».

وانتهى الجمعة حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي بحضور العديد من الفنانين بالوطن العربي اللذين تألقوا بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء للمهرجان.