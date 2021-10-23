أبرزها ظهور أمينة خليل مع تامر هاشم .. 5 لقطات من حفل ختام«الجونة السينمائي»

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شهد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5، العديد من اللقطات المتميزة، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك اللقطات.

بشري تخفي إصباتها بعد تعرضها لحادث

أبرز المشاهد التي لفتت انتباه الحضور ونجوم المهرجان، ظهور الفنانة بشرى على الريد كاربت، تحاول إخفاء إصابتها بعد تعرضها لحادث أثناء تصوير أحد البرامج الفنية في مدينة الجونة الساحلية، واستندت بشرى على زوجها، لاسيما وأنها لا تستطيع المشى بشكل طبيعى.

بشرى

ظهور أمينة خليلة بصحبة تامر هاشم

ظهرت الفنانة أمينة خليل، على الريد كاربت في ختام المهرجان بصحبة تامر هاشم نجم فرقة كايروكي، وظهر الثنائي وهم يتبادلان النظرات الومانسية، مما أثار التساؤلات، خاصة بعد فسخ أمينة خطبتها قبل عدة أشهر فهل تامر هاشم هو العريس المنتظر لأمينة خليل.

أمينة خليل وتامر

ظهور عدد من النجمات لأول مرة في حفل الختام

ظهرت لأول مرة عدد من نجمات الفن، في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث لم يحضرن طوال الأيام الماضية، وتواجدن فقط اليوم، وأبرزهن الفنانة اللبنانية نور، وفيفي عبده وحفيدتها وأنوشكا .

فيفي عبده وحفيدتها

الظهور الأول لأبنة أشرف زكي الصغري

حرصت الفنانو روجينا، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي على حضور حفل ختام مهرجان الجونة، وظهر الثنائي بصحبة ابنتهما الصغرى مريم التي ظهرت للمرة الأولى في الجونة، بعدما اصطحبت روجينا ابنتها الكبرى مايا خلال الأيام الماضية.

سميح ساويرس يكرم عمال مهرجان الجونة الذين ساهموا في إخماد الحريق

حرص المهندس سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، على تكريم العمال الذين ساعدوا في التغلب على حريق المهرجان، الذي نشب بقاعة بلازا، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 13 أكتوبر، وذلك قبل يوم واحد فقط من انطلاق مهرجان الجونة.

عمال مهرجان الجونة

وأعرب سميح ساويرس، عن سعادته البالغة أنه بسبب العاملين معه الذين يعتمد عليهم وقام بتوجيه الشكر للجمهور على الاحتفاء بهم حيث قال :«حصلوا على تسقيف أكتر من اللي بياخد جوايز».