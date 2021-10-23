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هاجم محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بسبب تصرفات اللاعب في الفترة الأخيرة.

وقال محمد عبدالجليل في تصريحات تليفزيونية :«أشرف بن شرقي، مش عاجبه حد من لاعبي الزمالك، وهذا ظهر جليًا خلال تعامله مع اللاعبين في مباراة الفريق الأبيض أمام توسكر الكيني»، مضيفًا:«بن شرقي، يشعر بأنه أكبر من لاعبي الزمالك».

ووجه عبدالجليل رسالة إلى بن شرقي، قائلاً: «أنت مين أنت! أنت لاعب مميز ولكن في منك كتير».

وأضاف :«اللاعب المغربي يرغب في الرحيل عن الزمالك، (بيتلكك ) لكي لا يجدد عقده مع النادي الأبيض ويرحل في نهاية الموسم الجاري»، مضيفًا:«بن شرقي، من أفضل اللاعبين الأجانب الذين جاءوا إلى مصر، ولكن سلوكياته مرفوضه».

وأشار :«أتذكر جيدًا اللاعب الغاني فيلكس مهاجم الأهلي السابق، كان متألقًا وأحرز أكثر من هدف مع الفريق، وفي احد المباريات اعترض بطريقة غير لائقة بسبب عدم تمرير وليد صلاح الدين، الكرة له، اللاعبون الكبار عقب المباراة كانوا هيضربوه في غرفة خلع الملابس، لأنه يلعب في الأهلي وتلك السلوكيات مرفوضة».

وتابع :«يجب على شيكابالا، ولاعبي الزمالك الكبار، أن يجلسوا مع أشرف بن شرقي، وتهدئة اللاعب لكي يعود لمستواه الفني».