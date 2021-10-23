استعدوا بالملابس .. الأرصاد الجوية توجه نصائح للمواطنين وتعلن عن حالة الطقس لأسبوع قادم

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الفترة القادمة هي أجواء معتدلة حيث تشهد البلاد مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بشقيها العظمي والصغري حيث يكون الطقس مائل للبرودة في آخر الليل والصباح الباكر كما تبقي فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على شمال البلاد.

وتنصح الأرصاد المواطنين بالتالي:

- ارتداء ملابس ثقيلة نوعا ما في الصباح الباكر وخاصة للأطفال.

- توخي الحذر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ظهور الشبورة المائية صباحا.

- متابعة النشرات الجوية وتحديثاتها بسبب التغير السريع في حالة الطقس خلال فصل الخريف.

وكشفت الارصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 23 أكتوبر إلى الخميس 28 أكتوبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في اخره على كل الأنحاء.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة يوم الأحد على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 20% تقريبًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهاراً.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 23 أكتوبر إلى الخميس 28 أكتوبر 2021

- درجات الحرارة السبت 23 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 24 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 25 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 22 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 26 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 27 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 28 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.