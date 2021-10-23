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«زي النهارده» بداية معركة العلمين الثانية 23 أكتوبر 1942

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«زي النهارده» بداية معركة العلمين الثانية 23 أكتوبر 1942 «زي النهارده» بداية معركة العلمين الثانية 23 أكتوبر 1942

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كانت معركة العلمين الأولى جزءا من معارك الحرب العالمية الثانية، وقد بدأت وقائعها فى 26 يوليو 1942 وأسفرت عن إيقاف زحف قوات المحور، وقد دارت رحاها بين الجيش البريطانى وقوات المحور، وكان القائد الألمانى رومل قد بدأ في 26 مايو بشن هجوم في برقة عرف باسم معركة عين الغزالة وواجهت قواته صعوبات أثناء المعركة، منها نقص الإمدادات لكنه استطاع دحر قوات الجيش الثامن البريطانى، الذي تراجع إلى ، وظلت المواجهات سجالا بين الطرفين إلى أن بدأت معركة العلمين الثانية «زي النهارده» في 23 أكتوبر 1942 واستمرت حتى الرابع من نوفمبر من الشهر التالى، وكانت من أهم معارك التحول في الحرب العالمية الثانية، وقد دارت بين القوات الألمانية والإيطالية بقيادة رومل والقوات البريطانية بقيادة مونتجمرى، وكانت من أهم معارك الدبابات على مدار التاريخ، وفى يوم 23 سبتمبر 1942 سافر رومل إلى ألمانيا لتلقى العلاج، وفى 24 سبتمبرأثناء طريق العودة، التقى بالزعيم الإيطالى موسولينى، وشرح له مشاكل الإمدادات في الجبهة إلا أن موسولينى لم يقدرخطورة الوضع واستمر البريطانيون في تعزيزموقفهم، وتلقوا الإمدادات من بريطانيا وأمريكا ولم يكن على مونتجمرى، قائد الجيش الثامن البريطانى، سوى اختيار الوقت المناسب للهجوم وصارت موازين القوى لصالح البريطانيين بسبب سهولة حصولهم على الإمدادات إلى أن انتهت المعركة لصالح البريطانيين.

المصرى اليوم

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